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19 минут назад

В Кремле ответили на слова посла Китая о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на договоренности, достигнутые между российским лидером Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином на встречах в Москве.

Так он ответил на заявление посла Китая в Европейском союзе (ЕС) Фу Цуна, который назвал риторическим приемом слова о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином, передает РИА Новости.

В МИД КНР объяснили заявление о «безграничной дружбе» с РФ

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве», — подчеркнул политик. Он добавил, что весь контекст взаимопонимания лидеров изложен в двух подписных заявлениях, которые были приняты по итогам их переговоров.

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