«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве», — подчеркнул политик. Он добавил, что весь контекст взаимопонимания лидеров изложен в двух подписных заявлениях, которые были приняты по итогам их переговоров.