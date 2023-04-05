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27 минут назад

Россия требует освободить наместника Киево-Печерской лавры

Елена Прошина

МИД России потребовал немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, а также предоставить ему медпомощь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спецпредставителя главы МИД РФ Геннадия Аскальдовича, российское правительство весьма обеспокоено состоянием митрополита, который находится сейчас под домашним арестом и в «электронных кандалах».

«Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру», — заявил он.

Аскальдович также добавил, что на фоне происходящего слова, сказанные ранее Владимиром Зеленским о том, что Украина якобы является территорией самой большой религиозной свободы, можно рассматривать как верх цинизма.

В Киево-Печерской лавре заперли монахов

Напомним, митрополит Павел обвиняется в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также поддержке спецоперации на Украине.

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