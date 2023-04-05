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39 минут назад

Песков назвал внутренним делом США арест экс-президента Трампа

Газета.Ruиещё 7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом США арест бывшего президента этой страны Дональда Трампа.

Песков назвал внутренним делом США арест Трампа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы не считаем, что вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что США не вправе вмешиваться в наши дела», — сказал представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

4 апреля суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам, арестовал его, но в тот же день снял арест. Политик в ходе судебного заседания отверг все выдвинутые против него обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, финансовые документы о которых он якобы подделал. Белый дом заявил, что готов к возможным беспорядкам из-за преследования экс-главы государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что арест Трампа свидетельствует о кризисе либерализма.

Политика,Мария Захарова,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,МИД России,
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