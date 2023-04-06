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10 минут назад

Представители четырех стран покинули заседание ООН на речи Львовой-Беловой

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Представители США, Британии, Албании и Мальты покинули заседание ООН во время выступление уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пока она выступала на неформальном заседании Совбеза. Об этом пишет Reuters.

Представители ряда стран покинули заседание ООН на речи Львовой-Беловой
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФПресс-служба Совета Федерации РФ

Британия и США сорвали веб-трансляцию неофициальной встречи ООН по Украине, созванной Москвой для обсуждения вопроса эвакуации детей из зон конфликта на Украине. Делегаты Албании и Мальты также покинули конференц-зал ООН, где проходило обсуждение, во время речи Львовой-Беловой.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд затем объяснила журналистам, что Лондон и Вашингтон не хотели, чтобы у россиянки была «международная трибуна для распространения дезинформации и попыток оправдать ужасные действия на Украине».

Политика,Безопасность,ООН,
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