Путин выступит с объемной речью по внешнеполитическим темам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня в Большом Кремлевском дворце состоится вручение верительных грамот послов российскому лидеру Владимиру Путину, где глава государства выступит с объемной речью по внешнеполитическим темам. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами.
«Сегодня будет вручение верительных грамот. Оно пройдет в Большом Кремлевском дворце и традиционно на церемонии с достаточно объемным выступлением по внешнеполитическим темам выступит Путин», — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что мероприятие запланировано на 15 часов (мск).
Ранее посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа заявлял, что 5 апреля приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Путин должен принять верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США, в апреле. По его словам, в церемонии примут участие 17-18 новых послов.