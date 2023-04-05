Путин выступит с объемной речью по внешнеполитическим темам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня в Большом Кремлевском дворце состоится вручение верительных грамот послов российскому лидеру Владимиру Путину, где глава государства выступит с объемной речью по внешнеполитическим темам. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами.

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«Сегодня будет вручение верительных грамот. Оно пройдет в Большом Кремлевском дворце и традиционно на церемонии с достаточно объемным выступлением по внешнеполитическим темам выступит Путин», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что мероприятие запланировано на 15 часов (мск).

Ранее посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа заявлял, что 5 апреля приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле.