Путин обсудит с Совбезом РФ безопасность в новых регионах

Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности Российской Федерации , на котором будет обсуждаться ситуация с правопорядком в новых регионах РФ . Об этом сообщает пресс-служба Кремля .

«Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Последний раз Путин проводил совещание с членами Совбеза 31 марта. Как правило, он проводит такие совещания один раз в неделю. Полноформатное заседание Совета безопасности РФ проходит реже. В прошлый раз оно проходило в октябре 2022 года.