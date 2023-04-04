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21 минуту назад

Путин обсудит с Совбезом РФ безопасность в новых регионах

Газета.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности Российской Федерации, на котором будет обсуждаться ситуация с правопорядком в новых регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудит с Совбезом РФ безопасность в новых регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

С основным докладом выступит министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

2 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности.

Последний раз Путин проводил совещание с членами Совбеза 31 марта. Как правило, он проводит такие совещания один раз в неделю. Полноформатное заседание Совета безопасности РФ проходит реже. В прошлый раз оно проходило в октябре 2022 года.

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