Путин продолжит рабочий день в Кремле после возвращения из Тулы

Президент России Владимир Путин во вторник после окончания рабочей программы в Туле вернется в Москву , сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

"Президент вернется в Москву и в Москве продолжит работать в Кремле, в рабочем режиме, без каких-либо публичных мероприятий", - сказал Песков.

Он напомнил, что в первой половине дня во вторник Путин в Туле уже посетил завод "Тулажелдормаш", где пообщался с рабочими. Также глава государства проведет заседание президиума Госсовета по видео-конференц-связи по вопросам промышленности.