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50 минут назад

Директор СВР Нарышкин: Польша ждёт момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной

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Руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин: Польша ждет момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, которые приводит ТАСС, польские власти не могут отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины.

Об этом глава спецслужбы сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ноябре прошлого года Нарышкин отмечал, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — речь идёт о территориях Львовской, Ивано-Франковской, большей части Тернопольской области Украины.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Нарышкин,СВР России,Мнения,
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