Нарышкин: Польша ждет момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной

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По его словам, которые приводит ТАСС, польские власти не могут отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины.

Об этом глава спецслужбы сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.