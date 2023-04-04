Он уверен, что за убийство репортера ответственны власти Киева, стремящиеся уничтожить тех, кто говорит правду. Кроме того, Вашингтон и Брюссель способствовали созданию террористического государства в центре Европы.

Володин вспомнил об убийстве журналиста Дарьи Дугиной, предотвращении ряда терактов в России, а также покушения на других известных российских журналистов, включая Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Малофеева.

«Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского. Терроризму нет оправдания», — подчеркнул он.