Украинские власти несут ответственность за убийство российского военкора Владлена Татарского, заявил в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Он уверен, что за убийство репортера ответственны власти Киева, стремящиеся уничтожить тех, кто говорит правду. Кроме того, Вашингтон и Брюссель способствовали созданию террористического государства в центре Европы.
Володин вспомнил об убийстве журналиста Дарьи Дугиной, предотвращении ряда терактов в России, а также покушения на других известных российских журналистов, включая Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Малофеева.
«Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского. Терроризму нет оправдания», — подчеркнул он.
Напомним, взрыв в кафе в Санкт-Петербурге произошел во время встречи с военкором Татарским. Дарья Трепова принесла на мероприятие гипсовую статуэтку, которая впоследствии взорвалась. Девушка была задержана по подозрению в теракте.