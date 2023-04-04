$77.95+1.5084.62+2.23
31 минуту назад

Володин рассказал о виновных в теракте в Петербурге

Елена Прошина

Украинские власти несут ответственность за убийство российского военкора Владлена Татарского, заявил в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он уверен, что за убийство репортера ответственны власти Киева, стремящиеся уничтожить тех, кто говорит правду. Кроме того, Вашингтон и Брюссель способствовали созданию террористического государства в центре Европы.

Володин вспомнил об убийстве журналиста Дарьи Дугиной, предотвращении ряда терактов в России, а также покушения на других известных российских журналистов, включая Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Малофеева.

«Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского. Терроризму нет оправдания», — подчеркнул он.

Появилось полное видео взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Напомним, взрыв в кафе в Санкт-Петербурге произошел во время встречи с военкором Татарским. Дарья Трепова принесла на мероприятие гипсовую статуэтку, которая впоследствии взорвалась. Девушка была задержана по подозрению в теракте.

Политика,Видео,Дарья Дугина,Владлен Татарский,Константин Малофеев,Маргарита Симоньян,Владимир Соловьев,Вячеслав Володин,Госдума,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий