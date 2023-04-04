Глава комитета Госдумы предложил жесткие меры против треш-стримеров

Инициатива, которая предполагает лишать треш-стримеров доступа к интернету будет обсуждаться на круглом столе комитета Госдумы по молодежной политике во вторник. В ближайшее время начнется процесс ее согласования с органами исполнительной власти, сообщил ТАСС глава комитета Артем Метелев ("Единая Россия"), разрабатывающий соответствующий законопроект.
Как отметил парламентарий, в ближайшее время начнется процесс "согласования инициативы с органами исполнительной власти".
"Поправки коснутся отдельных законодательных актов, например закона "О средствах массовой информации", будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителей и произведенных ими материалах. В <...> федеральный закон "О связи" предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенному в реестр", - сказал глава комитета.
По мнению Метелева, у государства должен появиться "инструментарий по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда".
"Вести этот реестр нарушителей мог бы Роскомнадзор", - добавил он.