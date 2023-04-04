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45 минут назад

Глава комитета Госдумы предложил лишать треш-стримеров доступа к интернету

ТАСС

Инициатива, которая предполагает лишать треш-стримеров доступа к интернету будет обсуждаться на круглом столе комитета Госдумы по молодежной политике во вторник. В ближайшее время начнется процесс ее согласования с органами исполнительной власти, сообщил ТАСС глава комитета Артем Метелев ("Единая Россия"), разрабатывающий соответствующий законопроект.

Глава комитета Госдумы предложил жесткие меры против треш-стримеров
Фото: ТАССТАСС

Как отметил парламентарий, в ближайшее время начнется процесс "согласования инициативы с органами исполнительной власти".

"Поправки коснутся отдельных законодательных актов, например закона "О средствах массовой информации", будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителей и произведенных ими материалах. В <...> федеральный закон "О связи" предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенному в реестр", - сказал глава комитета.

По мнению Метелева, у государства должен появиться "инструментарий по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда".

"Вести этот реестр нарушителей мог бы Роскомнадзор", - добавил он.

Политика,Артем Метелев,Роскомнадзор,Единая Россия,Госдума,
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