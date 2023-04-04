Глава комитета Госдумы предложил жесткие меры против треш-стримеров

"Поправки коснутся отдельных законодательных актов, например закона "О средствах массовой информации", будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителей и произведенных ими материалах. В <...> федеральный закон "О связи" предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенному в реестр", - сказал глава комитета.