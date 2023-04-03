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17 минут назад

«Не экспортировали ни одного зернышка»: Небензя о зерновой сделке

Елена Прошина

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не экспортировала «ни одного зернышка» по меморандуму об экспорте продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

«Не экспортировали ни одного зернышка»: Небензя о зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По меморандуму между Россией и ООН – второй части сделки – мы не экспортировали ни одного зернышка», – заявил он.

Небензя также добавил, что из 300 тысяч тонн заблокированных российских удобрений в портах Европы, Россия смогла переправить только десятую часть. По его словам, эти удобрения были бесплатно переданы развивающимся странам.

«Из 300 тысяч тонн удобрений были экспортированы, а вернее сказать эвакуированы, 30 тысяч тонн, причем одно из судов все еще находится в пути», – уточнил он.

По словам постпреда, эти факты говорят о том, насколько на самом деле эффективна зерновая сделка.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что зерновая сделка может закончить действие, если страны Запада не начнут учитывать условия России.

Политика,Василий Небензя,Владимир Джабаров,Совет Федерации,ООН,
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