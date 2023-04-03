«Не экспортировали ни одного зернышка»: Небензя о зерновой сделке

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не экспортировала «ни одного зернышка» по меморандуму об экспорте продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

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«По меморандуму между Россией и ООН – второй части сделки – мы не экспортировали ни одного зернышка», – заявил он.

Небензя также добавил, что из 300 тысяч тонн заблокированных российских удобрений в портах Европы, Россия смогла переправить только десятую часть. По его словам, эти удобрения были бесплатно переданы развивающимся странам.

«Из 300 тысяч тонн удобрений были экспортированы, а вернее сказать эвакуированы, 30 тысяч тонн, причем одно из судов все еще находится в пути», – уточнил он.

По словам постпреда, эти факты говорят о том, насколько на самом деле эффективна зерновая сделка.