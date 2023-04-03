Захарова прокомментировала заявление ООН о теракте в Санкт-Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление ООН по поводу произошедшего в Санкт-Петербурге . У себя в Telegram-канале она назвала реакцию организации показной и посоветовала «работать».

«Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе Генсека не осталось профессионалов, что ли? Мне кажется, информационный центр ООН в Москве действует исправно», — написала Захарова.

Она указала, что теракт в Санкт-Петербурге, в котором погиб журналист, а еще десятки людей пострадали произошел «на фоне многолетних призывов спонсируемой Вашингтоном киевской хунты к убийству граждан России». При этом все, что смогли сделать в ООН это выразить «обеспокоенность и ожидание большей информации об обстоятельствах случившегося».