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21 минуту назад

Захарова прокомментировала заявление ООН о теракте в Санкт-Петербурге

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление ООН по поводу произошедшего в Санкт-Петербурге. У себя в Telegram-канале она назвала реакцию организации показной и посоветовала «работать».

«Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе Генсека не осталось профессионалов, что ли? Мне кажется, информационный центр ООН в Москве действует исправно», — написала Захарова.

Она указала, что теракт в Санкт-Петербурге, в котором погиб журналист, а еще десятки людей пострадали произошел «на фоне многолетних призывов спонсируемой Вашингтоном киевской хунты к убийству граждан России». При этом все, что смогли сделать в ООН это выразить «обеспокоенность и ожидание большей информации об обстоятельствах случившегося».

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«Идите и работайте, ждуны в офисе Генсека», — посоветовала Захарова.

Напомним, что теракт в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате него погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 33 человека пострадали.

Политика,Видео,Владлен Татарский,Мария Захарова,МИД России,
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