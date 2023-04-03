Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества
Погибшего 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин) посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в тексте документа.
Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вчера, 2 апреля. Он же был целью теракта. Общее число пострадавших на момент написания текста составляет 33 человека. В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Она задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.