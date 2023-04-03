Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества

Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вчера, 2 апреля. Он же был целью теракта. Общее число пострадавших на момент написания текста составляет 33 человека. В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Она задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.