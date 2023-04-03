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Россия назвала себя самым честным председателем Совбеза ООН

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Западные страны не могут решать, кто будет председательствовать в Совбезе ООН, тем более что Россия — самая честная среди председательствующих стран. Такой ее назвал постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призывы лишить страну права председательства в СБ ООН в апреле. Его цитирует ТАСС.

«Некоторые страны полагают, что они могут решать, кого они хотят или не хотят видеть в кресле председателя СБ ООН... Но никто не был боле честным посредником, чем Россия», — убежден дипломат.

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Небензя также заверил, что изменений в правилах процедуры не будет, пока действует существующий ныне мировой порядок.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен реагировать на любые злоупотребления Москвы в качестве председателя.

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