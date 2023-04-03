Россия назвала себя самым честным председателем Совбеза ООН

Западные страны не могут решать, кто будет председательствовать в Совбезе ООН, тем более что Россия — самая честная среди председательствующих стран. Такой ее назвал постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призывы лишить страну права председательства в СБ ООН в апреле. Его цитирует ТАСС.