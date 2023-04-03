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42 минуты назад

Бондарев: Москва не заинтересована в гонке вооружений или новой холодной войне

Илья Родин

Россия не желает затяжной холодной войны с западными странами, рассказал в своем Telegram-канале в понедельник, 3 апреля, глава комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Виктор Бондарев.

Бондарев: Москва не заинтересована в гонке вооружений или новой холодной войне
Фото: ТАССТАСС

Сенатор пояснил, что среди ключевых направлений российской внешней политики - предотвращение биологических угроз и террористических актов, борьба с транснациональной преступностью. Кроме того, важное место занимает обеспечение ядерной безопасности.

Россия, уточнил Бондарев, выступает против гонки вооружений, не желает новой холодной войны с Западом.

Вместе с тем, подчеркнул глава комитета, западным лидерам следует прислушиваться к Москве, адекватно реагировать на поступающие от нее «рациональные и конструктивные предложения».

По словам Бондарева, новая российская внешнеполитическая концепция является исторически важным документом переходного периода в становлении многополярного мирового порядка.

Ранее сообщалось, что в рамках концепции многополярного мира государства БРИКС работают над созданием новой валюты.

Политика,Виктор Бондарев,БРИКС,Совет Федерации,
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