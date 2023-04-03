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38 минут назад

РФ приостановила выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ за 2023 год

Елена Прошина

Совет Госдумы приостановил выплату взносов Россией в Парламентскую ассамблею ОБСЕ за 2023 года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Telegram-канал нижней палаты.

РФ приостановила выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ за 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который РФ уплатила в 2022 году», — приводятся в посте слова Володина.

По его словам, делегация России «столкнулась с попытками воспрепятствовать своей работе» в ПА ОБСЕ. В связи с этим Володин считает, что РФ «не должна платить за то, в чем не участвовала». Кроме того если и в 2023 году в ОБСЕ продолжат препятствовать работе российской делегации, то Москва «потребует вернуть ранее выплаченный взнос», отметил спикер Госдумы.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ОБСЕ,
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