Путин наградил участвующего в СВО депутата Госдумы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества участвующего в специальной военной операции (СВО) депутата Госдумы Сергея Сокола. Указ о награждении опубликован на официальном сайте Кремля.

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В президентском указе отмечается, что депутат был награжден за самоотверженность, проявленную при выполнении важных государственных задач.

Ранее сообщалось, что другому депутату — Адаму Делимханову — Путин присвоил звание Героя России. Делимханова также наградили за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.