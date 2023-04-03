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27 минут назад

Путин наградил участвующего в СВО депутата Госдумы

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества участвующего в специальной военной операции (СВО) депутата Госдумы Сергея Сокола. Указ о награждении опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин наградил участвующего в СВО депутата Госдумы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В президентском указе отмечается, что депутат был награжден за самоотверженность, проявленную при выполнении важных государственных задач.

Ранее сообщалось, что другому депутату — Адаму Делимханову — Путин присвоил звание Героя России. Делимханова также наградили за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.

СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Политика,СВО,Сергей Сокол,Адам Делимханов,Владимир Путин,Госдума,
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