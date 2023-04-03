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34 минуты назад

Пострадавшие при взрыве в Петербурге получат компенсации от правительства города

ТАССиещё 7

Посетители кафе в центре Санкт-Петербурга, пострадавшие при произошедшем накануне взрыве, получат от городского правительства компенсации в сумме 500 тыс. рублей или 250 тыс. рублей в зависимости от тяжести их состояния, семье погибшего выделят 1 млн рублей.

Беглов: пострадавшие при взрыве в Петербурге получат компенсации от города
Фото: ТАССТАСС

Об этом сказал журналистам в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн рублей, тяжело раненным - 500 тыс. рублей, остальным - по 250 тыс. рублей", - сказал он.

Политика,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,
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