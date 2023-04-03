Беглов: пострадавшие при взрыве в Петербурге получат компенсации от города

Посетители кафе в центре Санкт-Петербурга, пострадавшие при произошедшем накануне взрыве, получат от городского правительства компенсации в сумме 500 тыс. рублей или 250 тыс. рублей в зависимости от тяжести их состояния, семье погибшего выделят 1 млн рублей.