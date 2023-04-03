Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Одна из тем встречи - обманутые дольщики.

"Но застарелые проблемы тоже надо решать. Обманутые дольщики у вас. Как там решается проблема?", - поинтересовался глава государства.

Воробьев рассказал, что из 115 тысяч обманутых дольщиков в Московской области, сейчас осталось чуть больше 17 тысяч.

"Мы понимаем, что это приоритетная задача, и совместно с правительством и "ДОМ.РФ" эту задачу решаем", - сказал он.