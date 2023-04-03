Песков назвал терактом убийство Владлена Татарского

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) является террористическим актом, украинские спецслужбы могут быть причастны к планированию преступления. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Как писала «Парламентская газета», в Следственном комитете РФ сообщили о задержании подозреваемой по делу об убийстве Татарского. Ею оказалась Дарья Трепова 1997 года рождения. В настоящее время с ней проводят мероприятия, направленные на установление мотивов преступления.

«Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК. Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых… Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта, а, естественно, это является терактом», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что Президент России Владимир Путин был проинформирован о случившемся вчера сразу после инцидента. Песков объяснил, что киевские власти стоят за террористическими действиями и убийством людей с 2014 года, в связи с чем Россия и проводит специальную военную операцию. В связи с инцидентом пресс-секретарь главы государства пожелал всем пострадавшим в результате взрыва скорейшего выздоровления.