Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя гибель военкора Владлена Татарского, призвал россиян сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По последней информации, пострадали 32 человека, находившиеся в кафе. 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Национальный антитеррористический комитет заявил о том, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами.
Комментируя убийство Татарского, Дмитрий Медведев призвал россиян «осознать совсем очевидные вещи».
«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», — привел слова Медведева его помощник Олег Осипов.
Политик также пожелал «скорейшего выздоровления всем пострадавшим в террористическом акте».
«Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину)», — подчеркнул зампред Совбеза.
По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору подарили во время творческого вечера. Очевидцы рассказали, что статуэтку Татарскому вручила девушка, заявив, что сделала ее сама. В центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ передано уголовное дело об убийстве общеопасным способом. МВД России объявило в розыск Дарью Трепову. После задержания она сообщила, что «ее подставили».