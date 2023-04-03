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39 минут назад

Медведев обратился с призывом к россиянам после убийства Татарского

Алиса Селезнёва

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя гибель военкора Владлена Татарского, призвал россиян сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По последней информации, пострадали 32 человека, находившиеся в кафе. 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Национальный антитеррористический комитет заявил о том, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами.

Комментируя убийство Татарского, Дмитрий Медведев призвал россиян «осознать совсем очевидные вещи».

«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», — привел слова Медведева его помощник Олег Осипов.

Политик также пожелал «скорейшего выздоровления всем пострадавшим в террористическом акте».

«Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину)», — подчеркнул зампред Совбеза.

Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору подарили во время творческого вечера. Очевидцы рассказали, что статуэтку Татарскому вручила девушка, заявив, что сделала ее сама. В центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ передано уголовное дело об убийстве общеопасным способом. МВД России объявило в розыск Дарью Трепову. После задержания она сообщила, что «ее подставили».

Политика,Видео,Владлен Татарский,Максим Фомин,Олег Осипов,Дмитрий Медведев,МВД России,Следственный комитет,НАК,Совет безопасности РФ,
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