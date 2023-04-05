Путин на заседании Совбеза РФ обсудит вопросы правопорядка в новых регионах

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проведет заседание Совета безопасности РФ.

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Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, во время мероприятия будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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С основным докладом выступит глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Президент о правопорядке в новых регионах

Глава государства регулярно уделяет отдельное внимание на встречах с представителями силовых структур вопросам правопорядка в новых регионах РФ с учетом всей сложности ситуации там. На коллегии МВД РФ в марте Путин настраивал полицейских на высокопрофессиональную работу в четырех новых субъектах и на оперативное комплектование территориальных структур министерства с опорой на местные кадры. По его словам, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей рассчитывают на то, что будет налажена эффективная и полноценная работа по защите их прав и интересов.

На недавней коллегии Генпрокуратуры Путин также указывал на необходимость укрепления местных органов надзорного ведомства за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь и эффективно защищать законные интересы жителей новых регионов. На коллегии ФСБ в конце февраля президент призывал уделять повышенное внимание становлению органов безопасности на новых территориях, отмечал, что надо оснащать их самой современной техникой.

В начале апреля Путин подписал пакет законов об интеграции новых регионов в судебную систему России. Речь идет о создании на территориях ДНР и ЛНР верховных судов республик, в Запорожской и Херсонской областях - областных судов. Также создаются Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные суды, арбитражные суды новых регионов, межрайонные, районные и городские суды. Суды, действовавшие на день принятия ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ, будут работать от имени РФ до начала деятельности судов, которые будут созданы в соответствии с принятыми законами. Закон о создании судов в ДНР вступает в силу 20 апреля, аналогичные законы, касающиеся ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - 21 апреля.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

О заседаниях Совбеза

Последнее на данный момент заседание "большого" Совбеза прошло в октябре прошлого года. На нем глава государства сообщил о подписании указа о введении военного положения в новых регионах и трех уровней готовности на остальной территории страны. Кроме того, Путин тогда поручил создать координационный совет для обеспечения нужд СВО.