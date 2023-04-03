В Госдуме предложили создать собственное «Хранилище Судного дня»

В России необходимо создать собственные биоресурсные центры для сохранения зоологических, ботанических, микробиологических, генетических и других коллекций, рассказал один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что для этого необходимо провести их пересчет. Так, в 2018 году таких коллекций в России было 250.

Задача законопроекта в том числе уточнить, сколько же коллекций в России, каков их статус и состояние. Для этого до 2024 будет проведена глобальная инвентаризация, — пояснил парламентарий.

Зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов уточнил, что подобная инициатива особенно актуальна в современном мире, так как является вопросом продовольственной независимости России. Депутат пояснил, что в случае катастрофы для восстановления биологического разнообразия на острове Шпицберген создан всемирный международный генетический банк, известный под названием «Хранилище Судного дня». По словам парламентария, в России необходимо задуматься о собственном подобном хранилище.

Этот банк принадлежит тем, кто его создал. Он не обязан раздавать семена всем желающим. Поэтому речь идет об очередной монополии, которая в случае чего будет распределять природные блага в зависимости от собственных предпочтений. А как это делается в условиях однополярного мира, мы теперь прекрасно знаем, — уточнил парламентарий.

Кабышев отметил, что законопроект предполагает гарантию безопасности и качество собранных ресурсов. Правительство должно будет выделить средства для обеспечения биоресурсных центров. Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена на поддержание суверенитета России и научной конкурентоспособности. При принятии законопроекта появятся новые понятия «биологические коллекции» и «биоресурсные центры». Сейчас таким статусом обладает только Институт генетических ресурсов растений имени Вавилова, в коллекции которого находится более 325 тысяч образцов.