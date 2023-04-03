Матвиенко прокомментировала гибель военкора Татарского

"Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И, уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы", - написала спикер Совфеда в своем Telegram-канале.