Матвиенко прокомментировала гибель военкора Татарского

Военный журналист Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, формировал народное понимание специальной военной операции и сделал очень многое для будущей победы России в ней, он стал мишенью для врагов из-за своих ярких и правдивых публикаций. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И, уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы", - написала спикер Совфеда в своем Telegram-канале.
Матвиенко отметила, что журналист защищал Донбасс с 2014 года, "но погиб в далеком от зоны боевых действий Санкт-Петербурге в результате подлого взрыва". Она выразила соболезнования близким Максима и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Вечером в воскресенье в "Стритфуд-баре №1" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. Жертвой стал военкор Владлен Татарский, который проводил в кафе творческий вечер. Предварительно, у сцены, где находился журналист, сработало взрывное устройство, его мощность составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На данный момент известно о 30 пострадавших. Возбуждено уголовное дело об убийстве.