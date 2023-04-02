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27 минут назад

В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам российского дипломата, журналисты России регулярно подвергаются угрозам расправы со стороны киевского режима, но эти факты игнорируются профильными международными структурами.

«Их подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают "охоту на ведьм" в западных СМИ», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что материалы Татарского вызывали ненависть сил Киева, корреспондент был опасен, «выполняя свой долг».

О том, что в петербургском кафе сдетонировало взрывное устройство, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Политика,Владлен Татарский,Мария Захарова,МИД России,
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