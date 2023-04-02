Полянский заявил о деградации ЕС

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал свидетельством деградации руководства ЕС комментарий Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с переходом председательства в Совете безопасности ООН к России. Заявление было опубликовано дипломатом в Twitter.

Дипломат отметил, что заявление Борреля звучит «тупо, по-снобистски и плоско», и отметил, что в «джунглях» незападных государств «уже привыкли к снисходительному колониализму ЕС».

«С учетом того, что ценностям ЕС не противоречат репрессии киевского режима против Православной церкви, такие высказывания лишь иллюстрируют деградацию Брюсселя», — заявил Полянский.