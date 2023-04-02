В России ответили на шутку Борреля про председательство в СБ ООН и День дурака

«Тем более председательство не подразумевает, что мы сейчас вдруг неожиданно для всех продвинем свои идеи и программы. Все равно они будут обсуждаться, о чем всегда Россия и говорила. Да, мы можем представить дополнительный вопрос к обсуждению, но по этому поводу будет диалог со всеми участниками, которые представлены в ООН», — добавила парламентарий.