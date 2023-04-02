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39 минут назад

В России ответили на шутку Борреля про председательство в СБ ООН и День дурака

Lenta.ru

Россия является полноценным участников Совета Безопасности (СБ) ООН. Смеяться над ее председательством в организации — это неприемлемые для политической риторики вещи. Так ответила на шутку главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

В России ответили на шутку Борреля про председательство в СБ ООН и День дурака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

1 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выпустил в своем Twitter-аккаунте ироничный комментарий по поводу председательства России в Совете Безопасности ООН, связав его с Днем дурака. Тем самым он повторил шутку за украинскими СМИ.

«Мы председательствуем в СБ ООН не потому, что нам Украина разрешила или еще кто-то, а потому, что эта организация была создана в том числе при участии Советского Союза, а Россия является правопреемником. Там давно установленные правила. Поэтому должно быть так, как положено по уставу», — заявила Журова.

Депутат отметила, что Россия является полноценным участником в СБ ООН, даже несмотря на мировую обстановку.

Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН

«Тем более председательство не подразумевает, что мы сейчас вдруг неожиданно для всех продвинем свои идеи и программы. Все равно они будут обсуждаться, о чем всегда Россия и говорила. Да, мы можем представить дополнительный вопрос к обсуждению, но по этому поводу будет диалог со всеми участниками, которые представлены в ООН», — добавила парламентарий.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен реагировать на любые злоупотребления Москвы в качестве председателя.

Ранее Жозеп Боррель отметил, что Китай не может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, но способен оказать «большое влияние на Москву».

Политика,Жозеп Боррель,Светлана Журова,Комитет госдумы по международным делам,Совбез ООН,ООН,ЕС,
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