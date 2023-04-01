Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.
«На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют», - написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Дипломат также добавила, что «день дурака в Киеве прошел с размахом».
Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что его отправили под домашний арест. Немногим позже стало известно, что суд арестовал наместника на два месяца. Защита митрополита Павла потребовала отвода судьи, который по их словам не удовлетворил ходатайство о рассмотрении оригиналов аудиофайлов, на которых строится часть подозрения.
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