Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что его отправили под домашний арест. Немногим позже стало известно, что суд арестовал наместника на два месяца. Защита митрополита Павла потребовала отвода судьи, который по их словам не удовлетворил ходатайство о рассмотрении оригиналов аудиофайлов, на которых строится часть подозрения.