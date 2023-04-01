Глава Чечни наградил Бастрыкина орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя СК РФ Александра Бастрыкина высшей наградой республики - орденом Ахмата Кадырова. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что руководитель СК прибыл в Чечню с рабочим визитом. В частности, он провел оперативное совещание по итогам работы региональных следственных управлений.
В указе говорится, что Александр Иванович Бастрыкин награждается за особые заслуги перед республикой, личный вклад в дело борьбы с преступностью.
По данным агентства, глава СК, в свою очередь, наградил Кадырова ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Ранее сообщалось, что Федор Симоненко из Брянской области за спасение девочек был награжден медалями «За отвагу» и «Доблесть и отвага». Вторую награду ему вручил генерал-майор юстиции Сергей Петров.