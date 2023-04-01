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27 минут назад

Глава Чечни наградил Бастрыкина орденом

Илья Родин

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя СК РФ Александра Бастрыкина высшей наградой республики - орденом Ахмата Кадырова. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Чечни наградил Бастрыкина орденом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что руководитель СК прибыл в Чечню с рабочим визитом. В частности, он провел оперативное совещание по итогам работы региональных следственных управлений.

В указе говорится, что Александр Иванович Бастрыкин награждается за особые заслуги перед республикой, личный вклад в дело борьбы с преступностью.

По данным агентства, глава СК, в свою очередь, наградил Кадырова ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Ранее сообщалось, что Федор Симоненко из Брянской области за спасение девочек был награжден медалями «За отвагу» и «Доблесть и отвага». Вторую награду ему вручил генерал-майор юстиции Сергей Петров.

Политика,Ахмат Кадыров,Сергей Петров,Александр Невский,Александр Бастрыкин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Следственный комитет,
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