$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Кабмин России одобрил законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков

RT на русскомиещё 1

Российское правительство одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков.

Кабмин одобрил законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Решение правительства — одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что соответствующий документ необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, хотя есть запрет на отдельные элементы подобной пропаганды.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ, в котором отнёс к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере деятельность иностранных спецслужб и националистических организаций, причастных к контрабанде и распространению наркотиков в Российской Федерации.

Политика,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий