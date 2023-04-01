Кабмин одобрил законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков

Российское правительство одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков.

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Об этом говорится на сайте кабмина.

«Решение правительства — одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что соответствующий документ необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, хотя есть запрет на отдельные элементы подобной пропаганды.