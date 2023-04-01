Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе" на Украине

Резолюция Национального собрания Франции о признании «геноцидом украинского населения» голодомора 1932-1933 годов в СССР является примером откровенных спекуляций со стороны Парижа чтобы убедить граждан в необходимости продолжать вооружать армию Украины. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат назвала эту акцию «пустой и бессмысленной», организованной в угоду властям Украины и «изрядно приправленной зашоренными подходами и проукраинским рвением».
По мнению Захаровой, Россия в очередной раз столкнулась «двуличием и русофобией» со стороны страны Европы. Представитель МИД РФ заявил, что Франция отказывается об объективной оценки исторических событий и делит общую трагедию народов СССР по национальному признаку.
«В угоду конъюнктуре Париж цинично выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного бедствия», — добавила Захарова.