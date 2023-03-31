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19 минут назад

Россия выразила протест США из-за провокаций в Сирии

Елена Прошина

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов заявил, что Москва выразила протест из-за замеченных в сирийской провинции Хасеке провокаций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

Россия выразила протест США из-за провокаций в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Гуринова, в Хасеке российско-турецкий патруль заметил движение двух отрядов международной антитеррористической коалиции, которые совершались не по деконфликтованным маршрутам. В связи с этим Россия выдвинула ноту протеста.

Он также добавил, что подобные нарушения угрожают шаткому балансу сил в регионе и негативно сказываются на дальнейшем развитии обстановки. Согласно сообщению Гуринова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было замечено четыре обстрела со стороны запрещённых в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана». Он также добавил, что из-за снайперского обстрела по правительственным силам был ранен один сирийский военнослужащий.

Ранее МИД Сирии обвинил Израиль в координации действий с террористами.

Политика,Олег Гуринов,Исламская партия Туркестана,Джебхат ан-Нусра,
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