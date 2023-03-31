Россия выразила протест США из-за провокаций в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов заявил, что Москва выразила протест из-за замеченных в сирийской провинции Хасеке провокаций со стороны США . Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гуринова, в Хасеке российско-турецкий патруль заметил движение двух отрядов международной антитеррористической коалиции, которые совершались не по деконфликтованным маршрутам. В связи с этим Россия выдвинула ноту протеста.

Он также добавил, что подобные нарушения угрожают шаткому балансу сил в регионе и негативно сказываются на дальнейшем развитии обстановки. Согласно сообщению Гуринова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было замечено четыре обстрела со стороны запрещённых в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана». Он также добавил, что из-за снайперского обстрела по правительственным силам был ранен один сирийский военнослужащий.