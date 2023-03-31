Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации выступил с обвинениями в адрес США и других стран Запада из-за их слов о недопустимости прекращения огня на Украине. По его мнению, их позиция является апофеозом лицемерия, сообщает ТАСС.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com MFA Russia / Globallookpress.com

Он напомнил, что киевские власти многие годы занимались обстрелом мирных жителей Донбасса, продолжая применять западное оружие против гражданского населения даже в настоящее время. Дипломат также добавил, что безразличие к своим гражданам Киев демонстрирует постоянными попытками обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может привести к катастрофе огромных масштабов. При этом, по словам Небензи, западные государства продолжают об этом молчать.

«Апофеозом их лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине», — заявил он.