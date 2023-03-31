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38 минут назад

Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине

Lenta.ru

Отправленные на Украину без согласования Москвы миротворцы будут безжалостно уничтожены. Об этом в Telegram заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, при появлении на территории Украины такие миротворцы станут законной целью Вооруженных сил России.

«Такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. (...) Они солдаты врага. Они комбатанты, а не "писмейкеры". И они будут погибать в ходе военных действий», — пригрозил он.

Желание направить в регион миротворцев Медведев объяснил намерением прикрыть планы вступления в вооруженный конфликт на уровне армии НАТО.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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