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25 минут назад

Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики РФ. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны. Он является дорожной картой для министерства иностранных дел России и других ведомств. Внести изменения в концепцию потребовали кардинальные изменения в международной обстановке.

Путин подчеркнул, что новая концепция станет основой для дальнейшей деятельности по международным отношениям. Он назвал обновленную концепцию взвешенным документом, который будет находиться в основе практических действий страны.

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Напомним, что предыдущая редакция концепции была принята еще в ноябре 2016 года. Работа по обновлению велась в течение последних нескольких лет. В частности, в январе 2022 года подготовленный документ был вынесен на обсуждение с постоянными членами Совбеза, однако президент отправил его на доработку. В декабре 2022 года его вновь рассмотрели на совещании.

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