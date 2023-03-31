Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики РФ. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.
Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны. Он является дорожной картой для министерства иностранных дел России и других ведомств. Внести изменения в концепцию потребовали кардинальные изменения в международной обстановке.
Путин подчеркнул, что новая концепция станет основой для дальнейшей деятельности по международным отношениям. Он назвал обновленную концепцию взвешенным документом, который будет находиться в основе практических действий страны.
Напомним, что предыдущая редакция концепции была принята еще в ноябре 2016 года. Работа по обновлению велась в течение последних нескольких лет. В частности, в январе 2022 года подготовленный документ был вынесен на обсуждение с постоянными членами Совбеза, однако президент отправил его на доработку. В декабре 2022 года его вновь рассмотрели на совещании.