Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики РФ. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны. Он является дорожной картой для министерства иностранных дел России и других ведомств. Внести изменения в концепцию потребовали кардинальные изменения в международной обстановке.

Путин подчеркнул, что новая концепция станет основой для дальнейшей деятельности по международным отношениям. Он назвал обновленную концепцию взвешенным документом, который будет находиться в основе практических действий страны.