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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%

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Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 20 по 26 марта, повысился на 1,2 п. п. и составляет 80,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%
© ТАСС

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,5% участников опроса (плюс 1,2 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 0,9 п. п. и составляет 77,9%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 52,8% опрошенных (плюс 0,5 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,5% респондентов (плюс 1 п. п. ). О доверии Мишустину заявили 63,4% (плюс 0,3 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5% (минус 0,7 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,9 % (плюс 0,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,7% (минус 0,8 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,6% (минус 0,1 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 38,8% (минус 0,5 п. п. ), КПРФ - 10,5% (минус 0,2 п. п.), ЛДПР - 8,8% (минус 0,2 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,6% (плюс 0,1 п. п. ), "Новых людей" - 4,4% (без изменений за неделю).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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