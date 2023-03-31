ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,5% участников опроса (плюс 1,2 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 0,9 п. п. и составляет 77,9%", - отмечается в исследовании.