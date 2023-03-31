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15 минут назад

Российские сенаторы отчитались о доходах

Газета.Ruиещё 3

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что все сенаторы в установленный законом срок отчитались о полученных доходах, имуществе и расходах. Об этом сообщает ТАСС.

Российские сенаторы отчитались о доходах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все сенаторы, в том числе представители от новых субъектов РФ, в установленный срок отчитались о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год», — сказал парламентарий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже отчитался о доходах за 2022 год.

28 марта пресс-служба Государственной думы сообщила, что более 86% депутатов представили свои декларации о доходах за 2022 год.

В январе газета «Ведомости» со ссылкой на представителя в Нижней палате парламента сообщила, что декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 2023 года.

Политика,Юрий Воробьев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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