Российские сенаторы отчитались о доходах

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что все сенаторы в установленный законом срок отчитались о полученных доходах, имуществе и расходах. Об этом сообщает ТАСС.

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«Все сенаторы, в том числе представители от новых субъектов РФ, в установленный срок отчитались о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год», — сказал парламентарий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже отчитался о доходах за 2022 год.

28 марта пресс-служба Государственной думы сообщила, что более 86% депутатов представили свои декларации о доходах за 2022 год.