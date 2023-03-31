Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

Россия, исходя из принципов взаимности, объявляет «персоной нон грата» эстонского дипломата. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

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В ведомстве отметили, что сегодня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии.

«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта с.г. «persona non grata» без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что эстонский дипломат аналогичного уровня должен покинуть Россию, «исходя из принципа взаимности», причем сделать это в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда россиянина.

«Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», - констатировали в министерстве.