Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

Россия, исходя из принципов взаимности, объявляет «персоной нон грата» эстонского дипломата. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что сегодня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии.
«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта с.г. «persona non grata» без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине», - говорится в заявлении ведомства.
В МИД подчеркнули, что эстонский дипломат аналогичного уровня должен покинуть Россию, «исходя из принципа взаимности», причем сделать это в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда россиянина.
«Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», - констатировали в министерстве.
Сейчас дипломатические отношения России и Эстонии находятся на уровне временного поверенного в делах. В январе Таллин сократил количество сотрудников российского представительства более чем в два раза. В ответ Москва выслала эстонского посла Маргуса Лайдре, после чего Эстонию покинул посол Владимир Липаев. Резиденцию, которую Москва арендовала для нужд Липаева, вернули арендодателям с 1 марта. Сегодня президент России Владимир Путин освободил Владимира Липаева от должности посла в Эстонии.