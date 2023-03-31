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13 минут назад

В МИД России заявили о высылке эстонского дипломата

Алиса Селезнёва

Россия, исходя из принципов взаимности, объявляет «персоной нон грата» эстонского дипломата. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что сегодня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии.

«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта с.г. «persona non grata» без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что эстонский дипломат аналогичного уровня должен покинуть Россию, «исходя из принципа взаимности», причем сделать это в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда россиянина.

«Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», - констатировали в министерстве.

Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии

Сейчас дипломатические отношения России и Эстонии находятся на уровне временного поверенного в делах. В январе Таллин сократил количество сотрудников российского представительства более чем в два раза. В ответ Москва выслала эстонского посла Маргуса Лайдре, после чего Эстонию покинул посол Владимир Липаев. Резиденцию, которую Москва арендовала для нужд Липаева, вернули арендодателям с 1 марта. Сегодня президент России Владимир Путин освободил Владимира Липаева от должности посла в Эстонии.

Политика,Маргус Лайдре,Владимир Липаев,Владимир Путин,МИД России,
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