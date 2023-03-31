Песков: дело по задержанию журналиста WSJ под грифом "секретно"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, по какой причине ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal и гражданина США Эвана Гершковича, поймали ли его с поличным при совершении преступления.

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«Вчера мне задавали этот вопрос. Мы детальной информацией не располагаем, она закрыта. Этим занимается ФСБ», — сказал представитель Кремля.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который ранее был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Уголовное дело маркировано грифом «совершенно секретно», журналист свою вину не признает.

По данным Федеральной службы безопасности России, гражданин США Гершкович собирал информацию, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».