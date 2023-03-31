Песков назвал единственное средство достижения целей РФ на Украине

На сегодняшний день специальная военная операция является единственным средством достижения целей РФ . Об этом в пятницу, 31 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

— В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной, — отметил он.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин продолжит обсуждение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко его идеи о немедленном перемирии с Украиной, передает ТАСС .

В этот же день Лукашенко заявил, что необходимо прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. При этом России придется использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии в том случае, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях.