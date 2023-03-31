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7 минут назад

Песков назвал СВО единственным средством достижения целей РФ

Вечерняя Москваиещё 8

На сегодняшний день специальная военная операция является единственным средством достижения целей РФ. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал единственное средство достижения целей РФ на Украине
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной, — отметил он.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин продолжит обсуждение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко его идеи о немедленном перемирии с Украиной, передает ТАСС.

В этот же день Лукашенко заявил, что необходимо прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. При этом России придется использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии в том случае, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях.

25 марта российски лидер принял решение разместить ядерные боеголовки в Белоруссии. Он отметил, что на территории страны летом завершится строительство специального хранилища.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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