Небензя: без России ООН потеряет смысл

Россия в апреле займет на ротационной основе место председателя Совета Безопасности (СБ) ООН. В эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал о планах на этот месяц, программе визита в конце месяца в штаб-квартиру всемирной организации главы российского МИД Сергея Лаврова. Речь также шла о позиции России по зерновой сделке и предстоящем мероприятии в ООН об эвакуированных из зоны украинского конфликта детях.

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— Какие основные мероприятия планируются во время российского председательства в СБ ООН в апреле и прибудут ли представители центрального аппарата МИД?

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— Мы планируем три центральных мероприятия, все — в формате открытых дебатов. Первые должны состояться 10 апреля по теме рисков, порожденных нарушениями договоренностей, регулирующих экспорт вооружений и продукции военного назначения (ПВН). Тема крайне актуальная. Мы давно говорим о необходимости навести порядок в этой сфере. В России действует строгое законодательство, регулирующее поставки и экспорт обычных вооружений, и мы все наши обязательства неукоснительно соблюдаем. Это касается и сертификатов конечного пользователя, позволяющих предотвратить бесконтрольное "расползание" оружия. К сожалению, многие другие экспортеры ПВН ведут себя далеко не так добросовестно, откровенно пренебрегая своим собственным национальным законодательством, а также международными договоренностями, призванными не допустить попадания вооружений не в те руки. В результате на международные нелегальные рынки хлынул поток вооружений, который невозможно отследить и который создает серьезную угрозу. Это насущная проблема, и мы намерены ее обсудить с широким кругом государств — членов ООН.

Ожидаем приезд во второй половине апреля в Нью-Йорк Сергея Лаврова. Он будет председательствовать на открытых дебатах 24 апреля по теме эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН. Наша задумка — провести комплексную, ориентированную на перспективу стратегическую дискуссию о контурах нового миропорядка, который приходит на смену однополярному. Призываем членов ООН заглянуть за горизонт текущего момента и изложить свое видение того, как мы совместными усилиями могли бы выстроить подлинно многополярный мир, в котором были бы гарантированы интересы всех государств. Для этого важно обсудить тематику защиты целей и принципов Устава ООН, в том числе суверенного равенства государств. Такой разговор давно назрел.

Министр также будет председательствовать на открытых дебатах по тематике ближневосточного урегулирования 25 апреля. Считаем, что это будет хорошей возможностью обсудить сложную динамику ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего стагнацию процесса палестино-израильского урегулирования и рост напряженности.

Остальные заседания пройдут в соответствии с мандатно-отчетным циклом. Среди прочего Совет обсудит ситуацию в Мали, Колумбии и Гаити. Запланировано заседание по Косово. Традиционно насыщенный ближневосточный блок — в его рамках состоятся дискуссии по йеменскому сюжету, Ливии и Сирии.

— Как вы считаете, услышали ли в ООН российские требования по обеспечению снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений относительно продления зерновой сделки после середины мая?

— Как известно, зерновая сделка — это пакетные, иными словами, взаимоувязанные договоренности, подписанные 22 июля 2022 года в Стамбуле. Первая — это "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины", так называемая "черноморская инициатива", которая реализуется весьма активно, в том числе благодаря усилиям российских инспекторов. Вторая — "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки". В рамках ООН за реализацию второй — российской — части стамбульских договоренностей отвечает Секретариат Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Помимо политических контактов самого генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по реализации упомянутого меморандума на высоком уровне с руководством западных стран, которые ввели против нашей страны односторонние санкции, с самого начала и вплотную в переговоры с представителями этих государств вовлечена и команда экспертов ЮНКТАД во главе с генсекретарем данной структуры Ребекой Гринспен.

Эти переговоры носят не абстрактный или дискуссионный характер, а призваны решать конкретные финансово-логистические проблемы, с которыми сталкиваются наши экономоператоры. Всю соответствующую информацию мы передаем в ЮНКТАД на регулярной основе. Это делается и для того, чтобы в том числе у генсекретаря ООН было понимание, как на практике реализуется так называемое пакетное соглашение, которое Гутерриш нам предложил.

Как вы сами могли неоднократно слышать в преддверии истечения 18 марта второго срока действия "черноморской инициативы", Секретариат ООН был уже явно не в состоянии игнорировать отсутствие какого-либо прогресса по реализации Меморандума Россия — ООН на фоне показателей украинской части зерновой сделки. Поэтому ооновцы были вынуждены публично признать не только наличие проблем у российских экспортеров продовольствия и удобрений, но и отсутствие у ООН каких-либо рычагов для их решения.

Таким образом, с учетом предоставляемой нами фактуры во всемирной организации с самого начала слышали и знали наши требования по разблокировке деятельности российских компаний — экспортеров соответствующих товаров. Эти требования по осуществлению пакетной сделки сохраняются и на следующие 60 дней действия стамбульских договоренностей. Ожидаем от ООН к 18 мая конкретных результатов. В противном случае Секретариату придется расписаться в том, что все тезисы западных государств о якобы "целевом" действии их односторонних санкций (не направленных на продовольствие) и об "эффективности" гуманитарных изъятий представляют собой очередную "пустышку".

Пока в ООН не решаются констатировать это, в том числе из-за давления со стороны стран Запада, которые в нынешней ситуации вместо реальной помощи нуждающимся государствам пользуются моментом, чтобы подзаработать и самим сделать долгосрочные запасы продовольствия, а вину за все кризисы свалить на Россию. Анализ первого и второго этапов реализации "черноморской инициативы" вскрывает все эти "крапленые карты" западников. Судите сами: прирост общего объема грузов составил 23%. Отгрузки в развитые экономики выросли с 78 до 85%. При этом поставки в наименее развитые страны упали с 4,2 до 1,34%, включая падение поставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН с 2,89 до 1,16%.

Однако в контексте нарастающих угроз всемирной продовольственной безопасности, обеспечить которую без российских удобрений и зерновых никому не под силу, а также последствий нелегитимных односторонних санкций, которые ложатся тяжким бременем на развивающиеся страны, Вашингтону, Лондону и Брюсселю все сложнее "водить за нос" государства, зависящие как в целом от импорта продовольствия, так и от донорской помощи. Да и сами находящиеся в уязвимом положении страны начинают все больше об этом беспокоиться, посылать соответствующие сигналы генсекретарю ООН и в ЮНКТАД.

— В последние недели марта в американских СМИ часто высказывалось мнение о том, что России нельзя предоставлять право председательствовать в СБ из-за событий на Украине. Возможны ли подобные ограничения на практике?

— Подобные "заходы" для нас сложно назвать чем-то новым — мы это слышим регулярно, особенно активно начиная с 24 февраля 2022 года. Равно как и призывы лишить нас постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Те, кто использует эту дешевую демагогию, призывая лишить Россию ее законного юридического статуса, прекрасно осведомлены о правовой стороне вопроса. Россия является продолжателем СССР. Субъектом международного права, который унаследовал не только права и обязательства предшественника, но и саму его юридическую личность. Статус Российской Федерации как государства — продолжателя СССР официально признан международным сообществом. Исключение России из Совета Безопасности ООН невозможно без внесения изменений в Устав ООН. Как невозможно и лишить Россию права председательствовать в Совете, это просто абсурд. Коллеги по СБ это прекрасно понимают, как понимают и то, что без России смысл потеряет не только работа Совета Безопасности, но и в целом ООН. А это будет означать разрушение всей сложившейся системы международных отношений.

— Будет ли на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" по эвакуированным из зоны украинского конфликта детям затрагиваться вопрос об их возвращении, о чем вы упоминали на недавней пресс-конференции?

— Встреча по "формуле Арриа" призвана донести до международного сообщества информацию из "первых рук" об эвакуированных детях из района боевых действий на Донбассе и Украине и развеять распространяемый западными СМИ ложный нарратив o якобы "похищениях" детей из Украины и попытках "уничтожения их идентичности". Хотел бы еще раз подчеркнуть, что речь идет именно об эвакуации из зоны ведения боевых действий в полном соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву, а также Конвенции о правах ребенка. Очевидно, по логике коллективного Запада, детей, в частности детей-сирот, лучше оставлять в зоне боевых действий.

С начала специальной военной операции по настоящее время таким образом были эвакуированы миллионы человек, среди них есть и дети, которые в подавляющем большинстве случаев прибыли на территорию России со своими родителями, опекунами и попечителями.

Лишь незначительное число эвакуированных детей были воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Под попечительство передавались дети, которые являлись воспитанниками учреждений, расположенных в административных границах ДНР и ЛНР на момент признания их независимости Российской Федерацией. Первостепенное внимание уделялось жизнеустройству несовершеннолетних в семьи кровных родственников, проживающих в России.

Использование западниками термина adoption (усыновление) в данном контексте — это намеренное введение в заблуждение. В реальности речь идет о временной предварительной опеке либо временном попечительстве. Главная цель — чтобы дети находились в семьях, а не в детдомах. Такая форма была выбрана специально с учетом потенциального воссоединения несовершеннолетних с их кровными родственниками, если таковые обнаружатся.

Российская сторона не препятствует поддержанию контактов и общения детей с их родственниками и близкими, вне зависимости от места их проживания. Для упрощения процесса воссоединения родители могут обратиться за помощью в поиске своего ребенка непосредственно в аппарат российского уполномоченного по правам ребенка. На настоящий момент при участии уполномоченного по правам ребенка уже 15 детей из восьми семей воссоединились со своими родственниками.

Нами был проведен ряд встреч с представителями Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь, которые также приняли решение содействовать воссоединению детей с родителями, находящимися за пределами Российской Федерации и Украины (в Польше, Португалии и Норвегии), в рамках мандата организации.

— Как Россия намерена дальше проводить работу в ООН по установлению истинных причин диверсий на "Северных потоках", учитывая в лучшем случае молчаливую позицию западных стран?