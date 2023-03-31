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Владимир Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии

Вечерняя Москваиещё 14

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии
Фото: ТАССТАСС

— Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Эстонской республике, — говорится в документе.

Аналогичный указ российский лидер подписал и в отношении посла РФ в Латвии Михаила Ванина.

10 марта Путин назначил нового посла России в Кувейте. Им стал бывший глава российской дипломатической миссии в Судане Владимир Желтов. Ранее должность посла России в Кувейте занимал Николай Макаров.

До этого глава государства назначил послом страны на Кубе Виктора Коронелли, при этом освободив от обязанностей Андрея Гуськова.

Также Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности с 2012 года, на его место назначен Алексей Шевцов.

Политика,Владимир Липаев,Михаил Ванин,Владимир Путин,
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