Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает на официальном интернет-портале правовой информации.

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— Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Эстонской республике, — говорится в документе.

Аналогичный указ российский лидер подписал и в отношении посла РФ в Латвии Михаила Ванина.

10 марта Путин назначил нового посла России в Кувейте. Им стал бывший глава российской дипломатической миссии в Судане Владимир Желтов. Ранее должность посла России в Кувейте занимал Николай Макаров.

До этого глава государства назначил послом страны на Кубе Виктора Коронелли, при этом освободив от обязанностей Андрея Гуськова.