Власти объяснили громкие звуки над Белгородом работой ВС РФ

Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом, о которых недавно стало известно, связаны с работой Вооруженных сил России, передает РИА Новости, ссылаясь на правительство региона.
Как сообщало агентство, девять мощных взрывов в небе произошли в центре Белгорода вечером в четверг, 30 марта. По информации РИА Новости, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне Telegram-канале Baza сообщил, что беспилотный летательный аппарат, согласно предварительным данным, атаковал газонасосную станцию "Газэнергосети", расположенную в Белгороде.
Предположительно, дрон запустили из Волчанска Харьковской области.