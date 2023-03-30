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8 минут назад

Власти объяснили громкие звуки над Белгородом работой ВС РФ

Газета.Ru

Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом, о которых недавно стало известно, связаны с работой Вооруженных сил России, передает РИА Новости, ссылаясь на правительство региона.

Власти объяснили громкие звуки над Белгородом работой ВС РФ
Фото: Белгород Новости/VKБелгород Новости/VK

Как сообщало агентство, девять мощных взрывов в небе произошли в центре Белгорода вечером в четверг, 30 марта. По информации РИА Новости, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В небе над Белгородом произошли девять мощных взрывов

Накануне Telegram-канале Baza сообщил, что беспилотный летательный аппарат, согласно предварительным данным, атаковал газонасосную станцию "Газэнергосети", расположенную в Белгороде.

Предположительно, дрон запустили из Волчанска Харьковской области.

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