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12 минут назад

Захарова прокомментировала призыв Кирби к американцам покинуть Россию

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова координатора Совбеза США Джона Кирби о том, что американцам следует покинуть Россию.

Захарова ответила призвавшему американцев покинуть Россию Кирби
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее в России была арестован за шпионаж сотрудник Wall Street Journal Эван Гершкович. Действия российских спецслужб вызвали резкую реакцию официальных лиц Соединенных Штатов.

В частности, Кирби порекомендовал гражданам США немедленно покинуть российскую территорию.

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Захарова предположила, что координатор Совбеза забыл уточнить, каким именно американцам необходимо уехать из России.

По ее мнению, чиновнику нужно было добавить, что он призывает к соответствующим действиям тех, кто «занимается шпионажем». Она добавила, что это с высокой долей вероятности, «было сказано между строк».

Ранее Захарова раскритиковала Кирби за грубые слова в адрес российских военных летчиков.

Политика,Эван Гершкович,Джон Кирби,Мария Захарова,МИД России,
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