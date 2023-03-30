Захарова ответила призвавшему американцев покинуть Россию Кирби

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова координатора Совбеза США Джона Кирби о том, что американцам следует покинуть Россию.
Отмечается, что ранее в России была арестован за шпионаж сотрудник Wall Street Journal Эван Гершкович. Действия российских спецслужб вызвали резкую реакцию официальных лиц Соединенных Штатов.
В частности, Кирби порекомендовал гражданам США немедленно покинуть российскую территорию.
Захарова предположила, что координатор Совбеза забыл уточнить, каким именно американцам необходимо уехать из России.
По ее мнению, чиновнику нужно было добавить, что он призывает к соответствующим действиям тех, кто «занимается шпионажем». Она добавила, что это с высокой долей вероятности, «было сказано между строк».
Ранее Захарова раскритиковала Кирби за грубые слова в адрес российских военных летчиков.