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53 минуты назад

Российский посол сравнил власти Великобритании с футбольными фанатами

Илья Родин

Власти Соединенного Королевства относятся к Киеву как к любимой футбольной команде, рассказал в интервью RTVI посол России в Великобритании Андрей Келин. Об этом пишет РБК.

Российский посол сравнил власти Великобритании с футбольными фанатами
Фото: ТАССТАСС

Келин пояснил, что британские власти заняли твердую позицию по отношению к украинскому кризису.

По его оценке, они ведут себя как болельщики какого-либо футбольного клуба: болеют только за свою команду и не воспринимают аргументы фанатов другой спортивной организации.

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Дипломат подчеркнул, что Лондону, с тем, чтобы принимать обдуманные политические решения, воспринимать ситуацию шире, следует принимать во внимание точку зрения Москвы.

Двусторонние отношения держав во всех ключевых областях ухудшились по вине властей королевства, отметил Келин. Он добавил, что на фоне разрушения архитектуры взаимодействия между Москвой и Лондоном, переговоры с британскими чиновниками лишены смысла.

Вместе с тем, полный разрыв дипотношений между государствами исключается, заметил посол. По его мнению, он возможен только в случае прямого военного конфликта.

Келин уточнил, что дипломатический канал необходимо сохранить. И Москва, и Лондон осознают это, резюмировал посол.

Политика,Андрей Келин,
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