Захарова предупредила об ответе на любые враждебные шаги в отношении России

Враждебные шаги других государств, которые будут предприняты в отношении России, не останутся без ответа. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерения ВВС Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции сотрудничать в области воздушной обороны.
"Если говорить о нашем традиционном подходе, я еще раз его озвучу - любые враждебные шаги в отношении нашей страны не останутся без ответа", - сказала она в четверг на брифинге, назвав подобные планы "очередным шагом в сторону милитаризации Северной Европы и разрушения остатков стабильности, безопасности и соответствующих систем их гарантирующих".
Захарова также указала на необходимость осознания странами НАТО и Северной Европы того, что "подобные действия ведут к росту военно-политической напряженности в данном регионе, да и в Европе в целом и, соответственно, в мире".
Норвежская газета Aftenposten сообщила 24 марта о том, что командующие ВВС Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали соглашение о намерениях сотрудничать в области воздушной обороны. Основная идея - чтобы ВВС четырех стран, располагающие примерно 250 боевыми самолетами, действовали как единое целое.