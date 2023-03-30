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8 минут назад

Захарова предупредила об ответе на любые враждебные шаги в отношении России

ТАСС

Враждебные шаги других государств, которые будут предприняты в отношении России, не останутся без ответа. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерения ВВС Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции сотрудничать в области воздушной обороны.

Захарова предупредила об ответе на любые враждебные шаги в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если говорить о нашем традиционном подходе, я еще раз его озвучу - любые враждебные шаги в отношении нашей страны не останутся без ответа", - сказала она в четверг на брифинге, назвав подобные планы "очередным шагом в сторону милитаризации Северной Европы и разрушения остатков стабильности, безопасности и соответствующих систем их гарантирующих".

Захарова также указала на необходимость осознания странами НАТО и Северной Европы того, что "подобные действия ведут к росту военно-политической напряженности в данном регионе, да и в Европе в целом и, соответственно, в мире".

Норвежская газета Aftenposten сообщила 24 марта о том, что командующие ВВС Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали соглашение о намерениях сотрудничать в области воздушной обороны. Основная идея - чтобы ВВС четырех стран, располагающие примерно 250 боевыми самолетами, действовали как единое целое.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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