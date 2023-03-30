Захарова предупредила об ответе на любые враждебные шаги в отношении России

"Если говорить о нашем традиционном подходе, я еще раз его озвучу - любые враждебные шаги в отношении нашей страны не останутся без ответа", - сказала она в четверг на брифинге, назвав подобные планы "очередным шагом в сторону милитаризации Северной Европы и разрушения остатков стабильности, безопасности и соответствующих систем их гарантирующих".