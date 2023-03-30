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9 минут назад

Захарова назвала активизацию контактов Тайваня и США провокацией

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем брифинге заявила, что активизация контактов Тайваня и США является провокацией. Ее выступление транслируется на канале МИД РФ.

Захарова назвала активизацию контактов Тайваня и США провокацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, Москва рассматривает активизацию контактов Тайваня и США в качестве «очередной провокации в духе линии Вашингтона на всестороннее сдерживание Китая». Она отметила, что данная политика «идет вразрез с обязательствами Соединенных Штатов в рамках китайско-американских совместных коммюнике» и «грубо нарушает принцип "одного Китая"».

Также Захарова указала, что такое поведение свойственно США, ведь никакого другого способа кроме «бесконечных провокаций, разжиганий, усугубления международной обстановки и придумывания различных предлогов» с целью вмешательства во внутренние дела других стран не знают.

Ранее стало известно, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Позже она намерена через США отправится в Гватемалу и Белиз. Данные действия вызвали критику и осуждение со стороны Китая.

Политика,Цай Инвэнь,Мария Захарова,МИД России,
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