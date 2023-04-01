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9 минут назад

Россия стала председателем Совбеза ООН на апрель

Газета.Ruиещё 9

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН сроком на один месяц.

Россия стала председателем Совбеза ООН на апрель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказывал постпред России при ООН Василий Небензя, ключевыми темами заседаний станут вопросы многополярности, урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и проблема неконтролируемого экспорта оружия.

Официальных заседаний по ситуации на Украине пока не планируется, уточнял дипломат.

Ожидается, что в ходе нескольких заседаний председательствовать будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточняет РИА Новости.

В марте в Совбезе ООН председательствовал Мозамбик. В последний раз Россия возглавляла СБ ООН в феврале 2022 года.

На 6 апреля планируется неформальное заседание Совбеза ООН по теме эвакуации детей из зоны спецоперации. РФ намерена проинформировать участников встречи о мерах, которые принимает для защиты несовершеннолетних от обстрелов со стороны украинской армии.

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