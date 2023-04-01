Россия стала председателем Совбеза ООН на апрель

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН сроком на один месяц.
Как рассказывал постпред России при ООН Василий Небензя, ключевыми темами заседаний станут вопросы многополярности, урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и проблема неконтролируемого экспорта оружия.
Официальных заседаний по ситуации на Украине пока не планируется, уточнял дипломат.
Ожидается, что в ходе нескольких заседаний председательствовать будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточняет РИА Новости.
В марте в Совбезе ООН председательствовал Мозамбик. В последний раз Россия возглавляла СБ ООН в феврале 2022 года.
На 6 апреля планируется неформальное заседание Совбеза ООН по теме эвакуации детей из зоны спецоперации. РФ намерена проинформировать участников встречи о мерах, которые принимает для защиты несовершеннолетних от обстрелов со стороны украинской армии.