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Путин призвал нарастить долю отечественных лекарств на рынке

Необходимо нарастить долю отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от иностранных поставщиков. Об этом в четверг на церемонии открытия новых фармацевтических производств заявил Президент России Владимир Путин.

Путин призвал нарастить долю отечественных лекарств на рынке
© РИА Новости

По его словам, в целом отрасль фармацевтики показывает положительную динамику.

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый заявил, что работа над российским аналогом лекарства от спинальной мышечной атрофии близка к завершению. При этом, по его мнению, у России есть научно-технический потенциал для производства необходимых лекарств, в том числе для лечения онкологии.

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