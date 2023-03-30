Путин призвал нарастить долю отечественных лекарств на рынке

Необходимо нарастить долю отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от иностранных поставщиков. Об этом в четверг на церемонии открытия новых фармацевтических производств заявил Президент России Владимир Путин .

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей», — цитирует ТАСС главу государства .

Ранее член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый заявил, что работа над российским аналогом лекарства от спинальной мышечной атрофии близка к завершению. При этом, по его мнению, у России есть научно-технический потенциал для производства необходимых лекарств, в том числе для лечения онкологии.