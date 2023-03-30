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48 минут назад

Пушилин допустил отдельные перестановки в правительстве ДНР

Газета.Ruиещё 2

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в правительстве ДНР может произойти ряд перестановок.

Пушилин допустил отдельные перестановки в правительстве ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будут, наверное, небольшие ротации (в составе правительства ДНР), но это больше связано с сегодняшними изменениями в том числе», — сказал он.

Как сообщил врио главы ДНР, кандидатура первого заместителя председателя правительства республики еще находится в обсуждении, но, по его мнению, «это дело буквально нескольких дней».

Недавно Пушилин назначил бывшего первого вице-премьера ДНР Евгения Солнцева главой правительства республики.

30 марта Пушилин также сообщил, что правительство ДНР после назначения бывшего премьер-министра Виталия Хоценко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области формально уходит в отставку, но продолжит работать до формирования нового состава. Он также отметил, что предложил Народному совету, выполняющему функцию парламента республики, назначить первого вице-премьера Евгения Солнцева на должность премьер-министра ДНР.

Политика,Виталий Хоценко,Денис Пушилин,
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